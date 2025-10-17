La espuma se adueña del castigado cauce del Sar en Bertamiráns desde primera hora

Blas García

Ames
La contaminación del castigado cauce del Sar, que según Augas de Galicia se debe a un vertido de la depuradora compostelana de A Silvouta, ha vuelto a dar una vuelta de tuerca. Porque si hasta ahora el denominador común de este prolongado episodio de contaminación era la coloración gris oscura del agua y un fuerte olor, más perceptible por la noche y mañana, este viernes la capital de Ames, Bertamiráns, amanecía con una densa capa de espuma flotando a la altura del paseo fluvial.

