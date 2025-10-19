Marcos Manteiga Outeiro

Augas afirma que la contaminación del Sar es orgánica y se va a degradar

Augas de Galicia continúa llevando a cabo un seguimiento tanto de las instalaciones de la depuradora como del río Sar en diferentes tramos tras el vertido detectado en Ames. La contaminación que sufrió el río fue «fundamentalmente orgánica, de residuos fecales, que con el tiempo se degradan», aclara la Xunta. Y tampoco ven «afecciones a la morfología del río ni se aprecian aún, pendiente de otras evaluaciones posteriores, aportes que haya que retirar».