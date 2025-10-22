Reunión de los incondicionales de la desaparecida Discoteca Bariloche de Ordes

«Bariloche sempre foi máis cunha discoteca. Foi ese refuxio do que falo: ese punto de encontro cos colegas para beber, fumar, bailar, falar de temas tanto mundanos como existenciais, ligar (ou non), rir, chorar, saltar, berrar, coñecer ao amor da túa vida ou romper con el.... Si, Bariloche foi máis cunha discoteca que nos ofrecía puro entretemento: Bariloche converteuse nun templo». Es el testimonio de la doctora en Filología Inglesa, Cristina Mourón, ante decenas de incondicionales de una de las mecas de la movida en la comarca: la desaparecida disco Bariloche de Ordes.