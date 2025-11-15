El Tambre baja medio metro en A Ponte Maceira tras la apertura del embalse Barrié

Marcos Manteiga Outeiro

Ames
El río Tambre bajó medio metro de nivel desde ayer, cuando sus aguas cubrían el paseo inferior del viaducto y el agua avanzaba hacia el tejado del maltrecho molino de la orilla negreiresa. El 'milagro', pese a que siguió lloviendo desde el viernes, se atribuye a la apertura de compuertas del embalse Barrié de la Maza. Y en Bertamiráns, los voluntarios de Protección Civil cerraban las zonas susceptibles de inundarse también el viernes tras decretarse la alerta roja por desbordamientos del sar y sus canales en Bertamiráns. Más información

