Marcos Manteiga Outeiro

El Tambre baja medio metro en A Ponte Maceira tras la apertura del embalse Barrié

El río Tambre bajó medio metro de nivel desde ayer, cuando sus aguas cubrían el paseo inferior del viaducto y el agua avanzaba hacia el tejado del maltrecho molino de la orilla negreiresa. El 'milagro', pese a que siguió lloviendo desde el viernes, se atribuye a la apertura de compuertas del embalse Barrié de la Maza. Y en Bertamiráns, los voluntarios de Protección Civil cerraban las zonas susceptibles de inundarse también el viernes tras decretarse la alerta roja por desbordamientos del sar y sus canales en Bertamiráns.