Susana López Carbia / Javier Rosende Novo

Atascos en Milladoiro por las obras de humanización

Las obras de humanización que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva a cabo en la N-550 a su paso por Milladoiro (Ames) causan estos días atascos monumentales en los accesos a la localidad tanto desde Padrón como desde Santiago. Los trabajos de asfaltado en la vía están provocando cortes puntuales de tráfico que ralentizan enormemente la circulación por la travesía, la Avenida Rosalía de Castro. Desde la Policía Local de Ames recuerdan que los viales alternativos están debidamente señalizados. “As obras rematan a finais de ano. Ata entón, haberá momentos en que se circule mellor e outros peor”, señalan.