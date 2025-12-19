Marcos Manteiga Outeiro

La conselleira de Vivenda presenta el concurso de ideas para las viviendas de promoción de Ames

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, y el decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano González Alfaya, divulgan el concurso de ideas para la construción de viviendas de promoción pública en Ames, con más libertad para los arquitectos concurrentes y premios.