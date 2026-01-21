Rescatan a un perro del río Tambre en Ames
El voluntariado de Protección Civil de Ames ha vuelto a dar muestras de su valía, rescatando un perro de raza palleira, atrapado por la crecida del Tambre junto en la superficie rocosa que está a un lado del viaducto medieval de A Ponte Maceira. «É o primeiro can que sacamos do río con risco de que afogara», apunta uno de los integrantes del grupo, quien daba fe del «agradecemento» que mostraba el animal hacia sus rescatadores. Más información
Últimos vídeos
ACCIDENTE FERROVIARIO