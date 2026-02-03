Ames dedicará la mitad de los planes de obras provinciales al rural

El Gobierno del PSOE de Ames presentó sus propuestas para el Plan Único POS+ 2026 (aportaciones de 2025 y 2026), dotado con 1.548.543 euros. Además, dentro del complementario, se incluyen 21 iniciativas, en función de los remanentes y a través de planes adicionales que podrían elevar la cantidad final al doble. El rural se verá especialmente beneficiado, con más del 52% del total, y el regidor Blas García añadía a esta cifra los 150.000 euros destinados a gasto social, «polo que o importe total ascendería a 1.730.724,94 euros».