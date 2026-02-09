FDV

Rescatados los siete tripulantes de un pesquero a la deriva frente a A Coruña

La tripulación del pesquero Itoitz, compuesta por siete personas, fue rescatada esta mañana a unas 30 millas del puerto de A Coruña tras haber sufrido una fuerte escora a estribor y quedar a la deriva. Según han confirmado desde Salvamento Marítimo, fue otro barco, el Abra de Muxía, el que notificó la alerta a través del canal 16 de VHF. Fue esta última embarcación la que subió a bordo a los marineros del Itoitz.