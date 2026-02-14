José Manuel Ramos Lavandeira

El sol abre paso a las tropas de don Carnal

El tren de borrascas se detuvo al fin, y el sol lució con fuerza este sábado abriendo paso a los coloridos desfiles de las tropas de don Carnal. En Vimianzo, uno de los grupos rindió homenaje al artesanal encaje de bolillos, y por haber hubo hasta farolas y lámparas humadas. Todos desfilaron al ritmo de la música.