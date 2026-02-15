A comparsa Nicradance animou o desfile do Entroido en Negreira
En Negreira centos de persoas gozaron cun espectacular desfile de Entroido que contou coa animación da comparsa Nicradance, que participaba por cuarta vez no Entroido local, despois das montaxes de Grease, George Dan e O Circo, estreando nesta ocasión unha nova montaxe. Nicradance está formada por un cento de persoas , incluíndo bailaríns, técnicos de son e luz, etc. Este ano presentaron tres carrozas.
