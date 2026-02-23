Concurrida edición número 43 de la Festa da Filloa de Lestedo en Boqueixón
La Festa da Filloa de Lestedo, Festa de Interese Turístico Nacional, acogió a miles de vecinos y visitantes que no se quisieron perderse en Boqueixón la capacidad de las dos máquinas para elaborar el postre (a razón de 2.000 unidades por hora), disfrutar de los Xenerais da Ulla y del pregón por parte de Emilio José de la Iglesia, vecino y director xeral del gabinete técnico da Presidencia da Xunta, que recibió uno de los Mandís de Honra al igual que el conselleiro José López Campos; el director de la ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro; y presidentes de otras dos fiestas de interés: José M. Santos (Festexos San Bieito de Sergude); y Alejandro Pena (Asociación de Carrozas do San Cidre). Más información