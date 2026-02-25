Guardia Civil

Así sorprendió la Guardia Civil a dos delincuentes de A Laracha y Arteixo

La Guardia Civil, en el marco de la operación Currelos, ha detenido a dos varones, de 41 y 33 años, vecinos de A Laracha y Arteixo, como presuntos autores de una treintena de delitos contra el patrimonio. La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local de Cerceda y la Guardia Civil de Santiago. Más información