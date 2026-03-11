Secciones

Investigan a tres sujetos por verter amenazas contra un ordense con el timo del sicario

Investigan a tres sujetos por verter amenazas contra un ordense con el timo del sicario

Ordes
La Guardia Civil, a través del Equipo de Asesoramiento Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia de Milladoiro, está investigando a tres personas como presuntas autoras de delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal. La denominada Operación Damani se inició tras la denuncia de un vecino de Ordes, quien manifestó ser víctima de un hostigamiento continuo mediante llamadas y mensajes intimidatorios recibidos en su terminal telefónico. Explica el alcance del ilícito el agente Óscar Castaño. Más información

