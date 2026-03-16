Susana López Carbia

Comienza la temporada de pesca fluvial en ríos y embalses de Galicia

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se acercó ayer al coto de Chaián, en Trazo, en el primer día de la temporada de pesca fluvial en Galicia. Este año hay 48.500 licencias, casi 800 más que el año pasado. En compañía de la alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, la responsable del departamento autonómico de Medio Ambiente conversó con los pescadores que acudieron a probar suerte en un Tambre cargado de agua por las abundantes lluvias de los últimos meses.