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Edición 44 de la Exaltación do Viño da Ulla en Vedra

Edición 44 de la Exaltación do Viño da Ulla en Vedra

Marcos Manteiga Outeiro

Edición 44 de la Exaltación do Viño da Ulla en Vedra

Marcos Manteiga Outeiro

Vedra
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Un año más, y ya van 44, la Exaltación do Viño da Ulla reunió en Sarandón (Vedra) a cientos de personas, casi 10.000 botellas de la Denominación de Orixe Rías Baixas Subzona do Ulla y hasta a un visitante de Singapur, que calificó el evento como "interesting", y se mostró dispuesto a probar los caldos allí servidos. La Orde de Amigos do Viño da Ulla engrosó filas con el nombramiento del exdirector del CPI local, José Viaño Rey, y el del director de la Axencia de Turismo de Galicia, y pregonero, José Manuel Merelles. Más información

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