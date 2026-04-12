Edición 44 de la Exaltación do Viño da Ulla en Vedra
Un año más, y ya van 44, la Exaltación do Viño da Ulla reunió en Sarandón (Vedra) a cientos de personas, casi 10.000 botellas de la Denominación de Orixe Rías Baixas Subzona do Ulla y hasta a un visitante de Singapur, que calificó el evento como "interesting", y se mostró dispuesto a probar los caldos allí servidos. La Orde de Amigos do Viño da Ulla engrosó filas con el nombramiento del exdirector del CPI local, José Viaño Rey, y el del director de la Axencia de Turismo de Galicia, y pregonero, José Manuel Merelles. Más información
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