Javier Rosende Novo

Exhibición de maquinaria en la escuela de Sergude para los futuros agricultores y ganaderos de Galicia

No todos los días se ve más de un millón de euros agolpado en un prado. Y no en billetes esparcidos por la hierba, sino en maquinaria. Así que para los alumnos del Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) de Sergude, en Boqueixón, este fue un miércoles especial. En un par de parcelas de la escuela, dependiente de la Consellería do Medio Rural, las empresas O Rubio de Santa Comba y Maxideza de Lalín realizaron una exhibición de ensilado de hierba con maquinaria de última generación. Cara, sí... pero espectacular para los amantes del sector.