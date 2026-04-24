El Correo Gallego

Cazados desde el aire: macroquedadas para carreras ilegales de coches en el polígono de A Laracha

Las actuaciones se iniciaron tras la detección en redes sociales y aplicaciones de mensajería, de diversas convocatorias para realizar concentraciones masivas de vehículos. El GIAT monitorizó estas actividades desde finales de febrero, constatando la organización de eventos destinados a la realización de conductas peligrosas en la vía pública.