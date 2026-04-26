Bertamiráns, capital do 'tradi': 800 persoas compiten no Concurso de Canto e Percusión Tradicional
Bertamiráns convértese este domingo na auténtica capital do tradi. O auditorio da Casa da Cultura acolle hoxe a cuarta edición do Concurso de Canto e Percusión Tradicional, organizado pola A.C. Retranqueiros coa colaboración do Concello de Ames, entre outras entidades. A cita reúne máis de 800 participantes repartidos en 70 grupos procedentes de 30 asociacións de distintos puntos de Galicia e mesmo de fóra, cun grupo chegado de Barcelona.
