El Correo Gallego

La prevención de incendios en el programa Erasmus+ del Instituto de Enseñanza Secundaria de Arzúa

Cuatro nacionalidades, cuatro idiomas, cuatro culturas, cuatro destinos... pero un único lenguaje: el de la importancia de la prevención en todos los ámbitos de la vida. Alrededor de los riesgos y de cómo evitarlos y combatirlos gira el programa europeo Erasmus+ en el que está embarcado el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Arzúa en este curso, una iniciativa que también busca la concienciación ambiental de las nuevas generaciones. Los escolares gallegos comparten programa Erasmus con colegas de Neumünster, una localidad al norte de Alemania, cerca de Hamburgo y Dinamarca; de Avezzano, en el corazón de Italia, en la región de Abruzzo; y de las islas Azores, en medio del Atlántico pero dependientes de Portugal. Una representación internacional muy variada que incluye una veintena de alumnos y cinco profesores.