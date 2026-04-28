El Correo Gallego

Una manada de jabalíes se pasea por la noche en Rianxo

Una manada de jabalíes que se paseó la madrugada del lunes por Rianxo, sorprendió a los conductores y transeúntes que se toparon con ella en la carretera Tanxil. Esta escena, que cada vez se repite más en las localidades de Galicia, trató de ser controlada desde mes de octubre con la emergencia cinegética decretada por la Xunta, pero tras cerrar la campaña en febrero, parece que los ejemplares de estos animales todavía son muy numerosos en la zona del Barbanza. Más información