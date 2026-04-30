Javier Rosende Novo

Cacheiras se une contra la planta de residuos inertes

La alcaldesa de Teo volverá a pedir al responsable de Midón que abra su futura planta de tratamiento de residuos de la construcción en el polígono en ciernes, y se estudiará la capacidad de los viales de Cacheiras para el tránsito de los vehículos pesados, trasladando a los lugareños cualquier trámite que llegue a la Administración local. Esta es la conclusión de la reunión mantenida este miércoles por Gobierno teense y la plataforma de afectados.