Secciones

Es noticia
Vecinos de MallouCacheirasFeira das ProfesiónsFeria del LibroExtranjeros en Galicia
instagram
Cacheiras se une contra la planta de residuos inertes

Cacheiras se une contra la planta de residuos inertes

Javier Rosende Novo

Cacheiras se une contra la planta de residuos inertes

Javier Rosende Novo

RRSS WhatsAppCopiar URL

La alcaldesa de Teo volverá a pedir al responsable de Midón que abra su futura planta de tratamiento de residuos de la construcción en el polígono en ciernes, y se estudiará la capacidad de los viales de Cacheiras para el tránsito de los vehículos pesados, trasladando a los lugareños cualquier trámite que llegue a la Administración local. Esta es la conclusión de la reunión mantenida este miércoles por Gobierno teense y la plataforma de afectados.

TEMAS

Tracking Pixel Contents