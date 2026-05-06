Javier Rosende Novo

Anuncian o peche do comedor do CEIP teense A Ramallosa pola falta de pagamento aos seus coidadores

Os pais e nais do CEIP A Ramallosa de Teo amosaron o seu malestar tras o comunicado da dirección do centro a través da mensaxaría Abalar, sobre que o servizo de comedor escolar deixará de funcionar a partir do vindeiro xoves 7 de maio. Segundo a ANPA Río Tella, este paro é a forma de protesta do voluntariado que presta o servizo e ao que a Xunta lle debe as prestacións correspondentes ao primeiro trimestre do ano.