Marcos Manteiga Outeiro

Festival MARCO de arquitectura y rural en Vedra

MARCO, el festival cultural que aglutina la Mostra de Arquitectura Rura en Vedra, se presentaba este viernes en el antiguo juzgado local con la mira puesta en establecer una conexión, "de achegar a arquitectura a xente e superar barreiras coa sociedade", apuntaba César García desde la organización. Además, también reivindicó darle continuidad al evento a lo largo de todo el año. Por la izquierda, César García, Xosé Luís Penas, Enrique Vázquez, Encarnación Rivas y Luis Gil.