El renacer de Unión y Fuerza 50 años después
La historia de UyF75 comenzó hace más de medio siglo en Padrón, cuando un grupo de amigos decidió lanzarse a la aventura de crear una banda sin apenas conocimientos musicales, pero con una enorme pasión por la música y por las fiestas populares. Fernando Janeiro, voz del grupo; Antonio Dopazo, guitarra; Joaquín Dopazo, bajo; Ramón Rodríguez, batería, y Miguel Domínguez, teclados, recuerdan hoy aquellos inicios con humor y nostalgia, conscientes de que aquello que empezó como una ocurrencia juvenil terminó convirtiéndose en parte importante de sus vidas. “Empezou da man de cinco pirados que quererían facer como os profesionais e crear un grupo”, explican entre risas al recordar cómo nació Unión y Fuerza el 1 de mayo de 1975. Lo que entonces era poco más que un grupo de chavales con ganas de tocar acabaría animando durante varios veranos fiestas y verbenas de toda la comarca.