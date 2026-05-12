Susana López Carbia

Alfonso Rueda presenta en Ames la nueva Lei de Educación Dixital de Galicia, que será pionera en España

El CEIP Agro do Muíño, de Ames, fue el centro elegido por la Xunta para presentar este martes la nueva Lei de Educación Dixital de Galicia, que será pionera en España. El presidente gallego, Alfonso Rueda, acompañado por el alcalde de Ames, Blas García, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, entre otros cargos de las administraciones autonómica y local, avanzó que confía en que la norma pueda enriquecerse en el trámite parlamentario y entrar en vigor en 2027.

La ley será la primera en todo el Estado que regulará el derecho a la desconexión digital del alumnado y el uso de la inteligencia artificial en las aulas.

En su visita al colegio amesano, las autoridades asistieron a una amena clase sobre planetas impartida por alumnos de 5º de Primaria y conversaron con los menores en el aula sobre cómo incorporan la tecnología en su trabajo diario en la clase.