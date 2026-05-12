Susana López Carbia

Entramos en uno de los pisos okupados de Bertamiráns

Carolina Martínez, una de las personas que viven en el edificio okupado de la Travesía do Pedregal, en Bertamiráns (Ames), muestra la vivienda en la que reside con su pareja, Engels Manuel Beltre. Es un piso piso limpio y ventilado, aunque con muchas carencias. Tienen agua y luz, pero no agua caliente. Tampoco cuentan con nevera. Cocina en un hornillo eléctrico y tiene microondas. Los pocos muebles de los que disponen —dos camas, un sofá, mesa, sillas o algunas estanterías y lámparas— proceden de la calle o de donaciones.

La joven relata que las familias okupas que residen en el inmuble han presentado una denuncia colectiva contra una vecina de la urbanización por presunto acoso. La denuncia fue interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de O Milladoiro.