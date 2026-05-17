Continuidade para o Voluntariado Interxeracional de Vedra
Pór en valor as aportacións das persoas voluntarias como recurso fundamental dentro da comunidade, promover accións que fomenten a relación entre distintas xeracións e o intercambio de coñecementos e posta en valor do Concello de Vedra a nivel patrimonial, cultural e social. Estes son os alicerces do Voluntariado Interxeracional de Vedra, un programa que a Xunta está disposta a seguir financiando con fondos propios tras rematar as axudas para poñer en contacto a rapazada dende os 16 anos cos maiores locais. E un deles, Antonio Vázquez, asegura aos seus 71 anos que "nunca contou ser vello ou non; aquí temos una felicidade que non hai noutros sitios".
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO