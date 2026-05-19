Susana López Carbia

Instaladas las dos nuevas pasarelas de la senda Milladoiro-Santiago

Avanzan los trabajos de la senda peatonal y ciclista que unirá Milladoiro, en Ames, con la Estación Intermodal de Santiago, dentro de un proyecto mucho más amplio que conectará la localidad amesana con el área del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Dos enormes grúas instalaron este martes dos pasarelas de madera necesarias para salvar el proyecto en la zona de A Rocha, donde se encuentran los ramales que conectan el periférico con los enlaces a la AG-56 y AP-9.

Cada una de las piezas, idénticas a la colocada el pasado mes de marzo, pesa 22 toneladas y mide 32 metros de largo.