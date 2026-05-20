Susana López Carbia / Javier Rosende Novo

Se busca millonario en O Pino: ¿A quién le ha tocado un millón de euros?

¿No serás tú el millonario, no? Es una de las preguntas que más se escucha este miércoles en O Pedrouzo, la localidad de O Pino a la que en las últimas horas ha sonreído la suerte con el premio del Euromillones: un millón de euros en el sorteo celebrado ayer por la noche.

Pero los vecinos coinciden en que es muy probable que el afortunado sea alguno de los peregrinos que pasan por el pueblo de camino a Santiago. Más información