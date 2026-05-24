Guardia Civil

Dos detenidos en Rois con 4.000 dodis de marihuana, 227 de heroína y dos pistolas

La Guardia Civil de Boiro desarticuló un punto de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en el marco de la operación Kaut, tutelada por el Tribunal de Instancia e Instrucción nº 1 de Padrón.

La investigación se inició a raíz de las actuaciones realizadas durante la operación Patineta, al detectarse la existencia de otro grupo que distribuía drogas en las localidades de Noia, Outes y Muros.

Los agentes averiguaron que estaba compuesto por dos vecinos de Rois que se desplazaban diariamente en un vehículo para la distribución de droga por toda la comarca de manera ambulante, tratando con ello de dificultar la labor policial y el control de sus actividades. Más información