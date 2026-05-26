Marcos Manteiga Outeiro

Desdoblan casi 5 km de corredor en autovía entre Brión y Urdilde

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comprobó el avance de las obras de conversión en autovía del corredor Brión-Noia, una actuación estratégica para mejorar la conexión entre el área de Santiago y O Barbanza. Y lo hizo asegurando que ya está terminada el 10% de la intervención en los casi 5 km por los que se extiende entre Brión y Urdilde (Rois), con fecha prevista de remate el próximo año. Se trata de una zona "pola que circulan 13.000 vehículos diarios e cunha poboación de 160.000 personas que se incrementa no verán".