Susana López Carbia

Despliegue de Aduanas en Teo: registran una casa en Luou y una nave en Montouto

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria desarrollan este martes en Teo una operación contra el tráfico de marihuana.

El operativo tiene lugar en dos escenarios distintos: una nave en el lugar de Montouto, en la parroquia de Cacheiras, y una vivienda en el lugar de Cantoña, en la parroquia de Luou.

De momento, las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles.