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Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados contra un incendio forestal en Padrón

Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados contra un incendio forestal en Padrón

Javier Rosende Novo

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Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados contra un incendio forestal en Padrón

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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El entorno compostelano registró su primer incendio de consideración de la temporada en la parroquia de HerbónConcello de Padrón, movilizando la Xunta cuatro helicópteros y dos aviones para su control. La columna de fuego, que era perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imñagenes remitidas por los vecinos del entorno.

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