Javier Rosende Novo

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Cuatro helicópteros y dos aviones movilizados contra un incendio forestal en Padrón

El entorno compostelano registró su primer incendio de consideración de la temporada en la parroquia de Herbón, Concello de Padrón, movilizando la Xunta cuatro helicópteros y dos aviones para su control. La columna de fuego, que era perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imñagenes remitidas por los vecinos del entorno.