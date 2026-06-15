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Ultiman el perimetraje del incendio de Padrón

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Ultiman el perimetraje del incendio de Padrón

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El primer incendio de consideración de la temporada en la comarca (concretamente en las parroquias padronesas de Herbón y Carcacía, y la de Lampai en Teo). Y según las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha afectado este domingo a unas 350 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Más información

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