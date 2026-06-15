Susana López Carbia

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La Xunta desactiva la Situación 2 al no haber peligro para los núcleos de población

Tras más de 48 horas luchando contra el fuego, la Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado el incendio que se declaró el viernes en Padrón, en las parroquias de Herbón y Carcacia, y que afectó a 350 hectáreas de monte en Herbón. Hoy, tras ser desactivada la Situación 2, que se había declarado por la proximidad de las llamas a los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas, la zona mostraba con toda su crudeza la huella del fuego. Más información