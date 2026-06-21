Martín García Piñeiro

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La niebla atlántica alivia la ola de calor de Santiago: hasta 10 grados menos a solo 30 kilómetros

La niebla que entra desde el Atlántico en las rías de Galicia no es un fenómeno nuevo ni siquiera muy apreciado por los vecinos y turistas, que a menudo ven como una buena jornada de playa se va al traste por culpa de esta singularidad meteorológica. Sin embargo, estos días la bruma marítima es todo lo contrario: un oasis térmico para escapar de la ola de calor que achicharra Santiago. Más información