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Inauguran en Galicia el mural más grande de España

Inauguran en Galicia el mural más grande de España

Javier Rosende Novo

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Inauguran en Galicia el mural más grande de España

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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En el espigón de A Doca, se inauguró hace unos días el proyecto de la muralista Lula Goce, una artista internacional que es vecina del propio pueblo pontevedrés. El mural ha batido un récord nacional y se ha convertido en el mural más grande de España. Mide un total de 343 metros de largo, como tres campos de fútbol puestos uno a continuación del otro, y extiende sus colores brillantes frente a las aguas de Baiona (Pontevedra) para rendirle homenaje a la gente del mar.

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