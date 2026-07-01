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Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes

Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes

Javier Rosende Novo

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Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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Panorama, París de Noia y Los Satélites son algunas de las formaciones que destacarán en su cartel de este año, en el que los vecinos y visitantes de esta localidad de Barbanza podrán bailar hasta bien entrada la noche. Además, las fiestas del municipio contarán con otros espectáculos, como pasacalles, exhibiciones de baile tradicional y un show con música y pirotecnia en la Playa de Barraña.

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