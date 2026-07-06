El Correo Gallego

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos en plena actuación

Un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos falleció este domingo durante el encuentro Corazón de Artesanía que se desarrolló a lo largo del fin de semana en Agolada. El triste suceso ocurrió durante la actuación del grupo, uno de los más antiguas de Galicia. El hombre sufrió una indiposición y se desplomó. Más información