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Rapa das Bestas de Sabucedo 2026
La mezcla de adrenalina, emoción y tradición que cada primer fin de semana de julio envuelve Sabucedo con la celebración de la Rapa das Bestas impregnó de nuevo este sábado esta pequeña parroquia estradense. El calor sofocante, con temperaturas que llegaron a los 38 grados, no impidió disfutar de esta singular fiesta declarada de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, aunque sí redujo con respecto a otros años la afluencia de público. Más información
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