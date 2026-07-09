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Próximo fin de obras en el multifuncional de Milladoiro
"Nun mes estará o edificio multifuncional do Milladoiro rematado, engadiráselle o mobiliario e á volta do verán, empezaremos a impartir os cursos". Es el resumen del regidor de Ames, Blas García, acerca de la esperada obra del gran inmueble, situado entre la iglesia de San Xosé do Milladoiro y el albergue de peregrinos. De esta forma, se vislumbra ya el fin de calvario para una infraestructura cuyas obras comenzaban en enero de 2023, y que pasó por paralizaciones, reducciones de altura, pérdida de fondos europeos y que, aún hoy, está inmerso en un proceso judicial.
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