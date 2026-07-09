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La Tribo do Milladoiro desafía la mala fama de la periferia con optimismo y arte a través de 11 carteles

La Tribo do Milladoiro es un grupo de jóvenes de procedencias diversas que tienen dos cosas en común: viven en la mayor urbe de Ames y defienden el poder de la juventud para transformar el mundo. Así, y frente a los discursos que asocian los barrios periféricos, la inmigración y la diversidad con la inseguridad o el conflicto, la juventud de la Tribo do Milladoiro responde con once carteles de gran formato, protagonizados por los propios integrantes del grupo, con mensajes directos y optimistas escritos, también, por ellos mismos. El resultado es una galería de once voces adolescentes que hablan de diversidad y convivencia, de creatividad, de diálogo, de identidad y de orgullo de pertenencia.