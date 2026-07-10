El Correo Gallego

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El rincón de Galicia que viaja al siglo XIX

Cuando se trata de celebrar su riqueza musical y gastronómica, a Galicia no le gana nadie. Uno de los eventos que más la tienen presente es la que tendrá lugar este fin de semana en un bonito pueblo marinero. Un rincón que se vestirá de blanco durante tres días para regresar al siglo XIX y XX, cuando quienes habían hecho fortuna en Cuba o Latinoamérica regresaban a su tierra y construían hermosas casas coloniales que aún se conservan hoy en día. Más información