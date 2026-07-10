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Midón busca sortear al Concello de Teo con una comunicación previa para valorizar inertes
El Concello de Teo acaba de informar a los miembros de la ya constituida Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras-Aldeas Limpas que la firma Midón, impulsora de una planta de procesado de materiales inertes de obra, ha optado por presentar la comunicación previa para acometer su actividad. De esta forma, y a través de una Eccom (Entidad de Certificación de Conformidad Municipal), ha optado por no presentar licencia directamente ante la administración local.