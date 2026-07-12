J. M. Ramos

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Los incendios de Vimianzo y Laxe se unen en un único fuego que quemó ya 165 hectáreas

La tormenta de rayos de la tarde del sábado sembró el pánico en Costa da Morte, donde se sucedieron los incendios forestales en los municipios de Vimianzo, Laxe, Muxía y Zas.

Los dos focos más importantes, entre los municipios de Vimianzo y Laxe, siguen activos y acabaron uniéndose, por lo que forman ahora un único incendio, "que continúa activo, pero con una evolución favorable", según informa la Consellería de Medio Rural.