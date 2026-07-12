Marcos Manteiga Outeiro

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Jornadas interculturales con inmigrantes en Ames

El refuerzo que supone la llegada de extranjeros a la comarca compostelana sigue siendo patente en la mayoría de los municipios, siempre según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2025. Y en lo más alto del podio, siempre en proporción al número de vecinos según datos del censo a enero de ese mismo año, se sitúa Lalín, donde el 15,94 por ciento de sus habitantes nació fuera del país (3.228 según un padrón de 20.255 personas), seguido de Ames, (14,76%, 4.903 de 33.213 habitantes) y Ordes (14,29%, 1.856 frente a un censo de 12.990 almas). Y, precisamente, en la capital amesana se llevó a cabo este sábado un encuentro intercultural, donde los naturales de otros estados dieron fe de su buen hacer culinario.