El Correo Gallego

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El Mundos de Padrón cambia de dueño tras 16 años

Tras 16 años a cargo de los mismos dueños, el emblemático Mundos de Padrón se reinventa y cambia de titular. El bar, con una situación privilegiada al lado del Paseo del Espolón, es ahora regentado por Tito (Ernesto Rey), un joven hostelero padronés de 31 años muy conocido por los vecinos del pueblo. Tras estar durante tres años y medio al mando de Café Bar A de Tito, el padronés decidió atreverse y dar el salto al tan conocido Mundos, en el que él mismo ya había trabajado como camarero durante 4 años.