Guardia Civil

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Un vecino de A Laracha, entre los cuatro investigados por vender prendas deportivas falsificadas

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación MUCE, ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial, tras la comercialización de prendas deportivas falsificadas en distintos municipios coruñeses.

Dos de los investigados residen en Lugo, uno en Arteixo y otro en A Laracha.

La actuación fue desarrollada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de A Coruña y el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de A Coruña, unidades especializadas que iniciaron las investigaciones al detectar un notable incremento de la venta ambulante y distribución de artículos deportivos presuntamente falsificados en la provincia coruñesa.

Como resultado de las inspecciones realizadas en diferentes localidades, los agentes intervinieron un total de 1.053 camisetas y equipaciones deportivas que presentaban indicios de vulneración de derechos de propiedad industrial.

Ante la falta de documentación que acreditase su procedencia y autenticidad, se solicitaron los correspondientes informes periciales a los representantes autorizados de las firmas afectadas en España.

Una vez recibidos dichos informes, los especialistas certificaron que los productos intervenidos no eran originales, estimándose un valor de mercado superior a los 105.300 euros. Más información