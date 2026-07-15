Secciones

Es noticia
Fiestas ApóstolRúa das RodasDavid SánchezMundial 2026Carreira Pedestre
instagram
El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte

El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte

El Correo Gallego

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte

El Correo Gallego

RRSS WhatsAppCopiar URL

Desde este viernes y durante nueve días, le tocará el turno a otro rincón de la comunidad autónoma, donde aterrizarán más de 25 espectáculos y actividades para todos los públicos esa estampa será la que enmarcará la 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT), que se celebrará entre el 17 y el 25 de julio en Ribadavia. El evento, que se enfoca este año en la memoria histórica y la inclusión de lo diferente, contará con grandes nombres del teatro como Grupo Chévere, artistas internacionales llegados desde puntos como Portugal o México y piezas circenses y humorísticas que recorrerán el pueblo para el disfrute de pequeños y mayores. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents