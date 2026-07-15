El Correo Gallego

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte

Desde este viernes y durante nueve días, le tocará el turno a otro rincón de la comunidad autónoma, donde aterrizarán más de 25 espectáculos y actividades para todos los públicos esa estampa será la que enmarcará la 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT), que se celebrará entre el 17 y el 25 de julio en Ribadavia. El evento, que se enfoca este año en la memoria histórica y la inclusión de lo diferente, contará con grandes nombres del teatro como Grupo Chévere, artistas internacionales llegados desde puntos como Portugal o México y piezas circenses y humorísticas que recorrerán el pueblo para el disfrute de pequeños y mayores. Más información